البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح التجاري بنك ضمانًا ثانيًا لتقاسم المخاطر

اسند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتجاري بنك ضمانًا ثانيًا لتقاسم المخاطر يقدر ب50 بالمائة من مبلغ القرض المخصص لمؤسسة إندا تمويل، المؤسسة الأولى في تونس المتخصصة في الإقراض الصغير.



ويمكن للتجاري بنك، في إطار برنامج تقاسم المخاطر، إسناد قرض بقيمة 40 مليون دينار لإندا تمويل، لتتمكن هذه المؤسسة، بدورها، من منح قروض لمؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة محليّة، التّي تعد من بين أهم حرفائها والتّي تحتاج إلى دعم مادي لتغطية نقص السيولة لديها بسبب تداعيات الجائحة الصحيّة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وفق بلاغ أصدره، الخميس، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



وستخصص مؤسسة إندا جزء من هذا التمويل لفائدة مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تديرها نساء. وستستفيد هذه المشاريع، أيضا، من المساعدة التقنية.



يشار إلى أن الأزمة المرتبطة بانتشار كوفيد-19 أثّرت سلبا على المؤسسات التونسيّة من كل الفئات ومن أبرز هذه المؤسسات، خصوصا تلك، التي تجني أغلب عائداتها من النشاط السياحي والفندقة والخدمات والنقل وقطاعات أخرى تأثرت أيما تأثر بانتشار المرض.

"يعتبر دعم الشركات الصغيرة في تونس من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كجزء من أنشطتهن، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد التونسي" وفق ما ورد ببلاغ الهيكل المالي الاوروبي.



يذكر أنّ البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قام باستثمار نحو 1،4 مليار أورو في تونس منذ بداية اطلاق عملياته في 2012. وقام البنك بالاسهام في تمويل 57 مشروعا ودعم أكثر من 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة عن طريق المساعدة التقنية المموّلة عن طريق الاتحاد الاوروبي.



