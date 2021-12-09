أحرزت الرباعة التونسية غفران بلخير ظهر اليوم بطشقند (اوزباكستان) ذهبيتي الخطف والمجموع (وزن 203 كلغ) في بطولة العالم لرفع الأثقال الجارية حاليا بأوزباكستان.
الرباعة التونسية عفران بلخير تحرز ذهبيتي الخطف والمجموع في بطولة العالم بأوزباكستان
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