الرباعة التونسية عفران بلخير تحرز ذهبيتي الخطف والمجموع في بطولة العالم بأوزباكستان

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 17:40 قراءة: 0 د, 7 ث
      
أحرزت الرباعة التونسية غفران بلخير ظهر اليوم بطشقند (اوزباكستان) ذهبيتي الخطف والمجموع (وزن 203 كلغ) في بطولة العالم لرفع الأثقال الجارية حاليا بأوزباكستان.

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