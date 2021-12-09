تماثل حمزة المثلوثي للشفاء التام من فيروس كورونا بعد أن ثبتت سلبية تحاليله وقد التحق اللاعب بزملائه في النزل كما تلقى الضوء الاخضر لمباشرة التمارين مع بقية اللاعبين ، وحيث أنه لم تكن له عوارض فإنه واصل تمارينه عندما كان في الحجر الصحي من خلال متابعته لبرنامج خاص وقع إعداده من قبل المعد البدني والإطار الطبي للفريق .
كاس العرب فيفا قطر 2021|شفاء حمزة المثلوثي
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الخميس 09 ديسمبر 2021 | 5 جمادي الأول 1443
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