كاس العرب فيفا قطر 2021|شفاء حمزة المثلوثي

تماثل حمزة المثلوثي للشفاء التام من فيروس كورونا بعد أن ثبتت سلبية تحاليله وقد التحق اللاعب بزملائه في النزل كما تلقى الضوء الاخضر لمباشرة التمارين مع بقية اللاعبين ، وحيث أنه لم تكن له عوارض فإنه واصل تمارينه عندما كان في الحجر الصحي من خلال متابعته لبرنامج خاص وقع إعداده من قبل المعد البدني والإطار الطبي للفريق .



