كاس العرب فيفا قطر 2021|شفاء حمزة المثلوثي

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 15:06 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تماثل حمزة المثلوثي للشفاء التام من فيروس كورونا بعد أن ثبتت سلبية تحاليله وقد التحق اللاعب بزملائه في النزل كما تلقى الضوء الاخضر لمباشرة التمارين مع بقية اللاعبين ، وحيث أنه لم تكن له عوارض فإنه واصل تمارينه عندما كان في الحجر الصحي من خلال متابعته لبرنامج خاص وقع إعداده من قبل المعد البدني والإطار الطبي للفريق .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237622



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

الخميس 09 ديسمبر 2021 | 5 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
Babnet
11°
 Babnet14° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-916°-914°-1115°-1016°-10
  • Avoirs en devises
    20313,1

  • (8 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,28219 DT        1$ =2,93249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 dec)   925,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   