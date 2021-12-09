كأس العرب: عقوبة بمقابلتين لمحمد علي بن رمضان

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2021 عن تسليط عقوبة بمقابلتين على اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان بعد اقصائه ضد سوريا في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وكان بن رمضان غاب عن مباراة الجولة الثالثة ضد الامارات بسبب هذا الاقصاء. كما انه سيتخلف عن مباراة الغد ضد المنتخب العماني في الدور ربع النهائي.



