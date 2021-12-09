القصرين: عملة النظافة ببلدية القصرين يضربون عن العمل إحتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية

وات - دخل عملة النظافة ببلدية القصرين المدينة، صباح اليوم الخميس، في إضراب مفتوح عن العمل، إحتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية وترسيم الاعوان الوقتيبن مع عدم تمتعهم بزي السلامة المهنية والزي الوقائي ومنحة الحليب ومنحة العمل الليلي، وفق كاتب نقابة أعوان وعملة بلدية القصرين عدنان ناصري.



وبين ناصري في تصريح إعلامي أن النقابة كلما طالبت بإستحقاقات العملة في زي الشغل وفي حقهم في الترقيات وفي الترسيم "لا تجد سوى المماطلة" وفق قوله.



وندد العملة في وقفة إحتجاجية نفذوها اليوم أمام مقر عملهم ب"سياسة المماطلة والتسويف" المعتمدة من قبل الإدارة تجاه إستحقاقاتهم، مؤكدين ان اضرابهم سيتواصل الى حين الاستجابة الى مطالبهم المرفوعة.



وعلى إثر هذا التحرك الاحتجاجي قررت ادارة بلدية القصرين عقد جلسة عمل مع الطرف النقابي للنظر في مطالب العملة.



