تغيير موعد ابحار سفينة "قرطاح" في اتجاه جنوة غدا الجمعة الى 9 صباحا بسبب سوء الاحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة ان رحلة سفينة "قرطاج" من ميناء حلق الوادي باتجاه ميناء جنوة الإيطالي المبرمجة غدا الجمعة 10 ديسمبر 2021، ستنطلق على 9 صباحا عوضا عن الساعة منتصف النهار بتوقيت تونس.



واكدت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها، الخميس، ضرورة حضور كافة المسافرين الى ميناء حلق الوادي غدا الجمعة، 10 ديسمبر 2021، على الساعة السادسة صباحا، باعتبار ان عمليات التسجيل تتوقف على الساعة الثامنة والنصف صباحا.



وبينت الشركة ان الحضور في هذا الموعد يعود الى متطلبات القيام بعمليات التسجيل والعبور مع التشديد على إلزامية احترام مقتضيات البروتوكول الصحي .



وعزت الشركة التونسية للملاحة هذا الإجراء يعود الى سوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط وما ينجرّ عنها من اضطرابات على مستوى مواقيت ابحار السفن.













