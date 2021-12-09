مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يشدد على ضرورة وضع برنامج حكومي واضح للحد من العنف المسلط على النساء والأطفال

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 14:33 قراءة: 0 د, 50 ث
      
شدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على ضرورة وضع برنامج حكومي واضح للحد من العنف المتفشي في المجتمع وذلك على إثر حادثة اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر من قبل عون حرس بمنطقة نصر الله من ولاية القيروان مؤخرا.

وأكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له على ضرورة التصدي للعنف وخاصة المسلط على النساء وعلى الأطفال وذلك من خلال نشر الثقافة المدنية القائمة على الحريات والحقوق والمساواة بين الجنسين.

ودعا الى الكفّ عن التسميات العشوائية في المواقع الحساسة دون أي اعتبار للكفاءات ودون تأطير وتدريب وذلك في اشارة الى تسمية عون الحرس المذكور مؤخرا في الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفولة.

وطالب المرصد بالردع الحازم تجاه مرتكبي مثل هذه الجرائم "البشعة"، معبرا عن تعاطفه مع الضحية ومع كافة ضحايا العنف من نساء وأطفال.

وللاشارة فقد أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان بطاقة إيداع بالسجن فى حق عون حرس أصيل معتمدية نصر الله ويعمل بولاية القصرين بشبهة احتجاز فتاة عمرها 18 سنة داخل منزله واغتصابها وتصويرها ثم تعذيبها بطريقة وحشية.

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