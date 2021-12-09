الامطار رفعت مخزونات السدود الى 820 مليون متر مكعب

وات - عزّزت الامطار الاخيرة مخزونات السدود التونسية لترتفع الى 820 مليون متر مكعب من اجمالي قدرة استيعاب في حدود 2 مليار و 337 مليون متر مكعب مما يمثل نسبة امتلاء في حدود 35 بالمائة.



واشارت اليبانات اليومية للمرصد الوطني للفلاحة الى ان مخزونات المياه المتوفرة على مستوى 35 سدا تغطي مختلف مناطق البلاد خلال نفس الفترة من سنة 2020 بلغت زهاء 942 مليون متر مكعب.



وبلغت ايرادات السدود، وفق معطيات المرصد ليوم 9 ديسمبر 2021، زهاء 7 ملايين متر مكعب في حين تم ضخ 2 مليون متر مكعب. علما وان مياه السدود تستخدم لتوفير مياه الشرب او للريّ.



وجابهت تونس خلال صيف 2021، ضغوطا على مستوى الطلب على المياه ولامس مخزون البلاد من المياه عتبه 1 مليار و 200 مليون متر معكب ما بين شهري فيفري وافريل 2021 في حين تراجعت الاحتياطيات الى 653 مليون متر مكعب بحلول 23 اكتوبر 2021 .













