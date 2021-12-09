مسرحية "في مديح الموت" : طرح فني فلسفي يدعو إلى التفكير في معاني الخلود والفناء

وات - تابع جمهور الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية بقاعة المونديال بالعاصمة آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحيّة بتطاوين، وهي مسرحية "في مديح الموت" دراماتورجيا وإخراج علي اليحياوي عن نص لرضا بوقديدة اقتبسه عن رواية "انقطاعات الموت" للروائي البرتغالي خوزيه سارماغو.



عنوان المسرحية استفزازي يحرض على التفكير: "هل يمكن أن نمدح الموت؟ وهل أن الموت أفضل للإنسان أم الحياة؟ وأي معنى للحياة ؟ وما المقصود بالموت أهو الفيزيائي أم الرمزي؟



المسرحية تطرح جملة من القضايا الوجودية انطلاقا من سؤال مركزي وهو: ماذا يحصل لو انقطع الموت فجأة، ماذا سيكون مصير البشر؟ هو سؤال يحمل الكثير من الرمزية وقد انطلق علي اليحياوي في هذا العمل من الوضع الصحي الذي عاشته تونس وكافة دول العالم في بداية ظهور جائحة كوفيد19 لتتسع مجالات الأسئلة الفكرية الفلسفية المطروحة فتشمل وضع الإنسانية بشكل أعمّ.



تنطلق الأحداث ليلة رأس السنة، في سهرة يقع الإعلان فيها عن عدم تسجيل أي وفاة لا بسبب الكورونا ولا حادث مرور ولا مرض أو غيره من الأسباب، في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية تشهد تأزما كبيرا.



ويستحضر المخرج من جديد أكوام الموتى ودفنهم في أكياس سوداء، وحالة الارتباك التي شهدتها المستشفيات، والضغوطات التي عاشها الإطار الطبي وشبه الطبي ويشير بذكاء إلى الإخلالات التي ظهرت على مستوى الاتصال الأزماتي، لافتا إلى طرق تناول وسائل الإعلام لهذه الأزمة الصحية وذلك بشكل يجمع بين السخرية والتراجيديا.



حالة الإرباك ظهرت أيضا بين مسؤولي الدولة، كما ظهر التباين بين الخطاب السياسي والخطاب الديني، أي علاقة بين الموت والآخرة والدين؟ هل يسعد الناس إذا انقطع الموت يوما ما أم أن الموت يصبح أفضل من حياة لا تتوفر بها مقومات الحياة ؟ أفلا يصبح الموت حينئذ هو الحل؟ .

بعد أشهر من انقطاع الموت، يعود من جديد ويقرر "استئناف نشاطه" بقبض أرواح البشر. ورغم أن فكرة الموت تخيف الراغبين في استمرار الحياة، إلا أن العمل المسرحي في النهاية ينتصر للحياة رغم حتمية الموت، فلا مستقبل للحياة دون موت إذ يأتي الصوت مجلجلا على الركح "شعبنا أراد الحياة، لقد أثبتنا قدرة على قهر الزمان".



وعلى لسان أحد أبطال العمل، الممثل القدير كمال العلاوي، الذي ظهر في نهاية المسرحية بشخصيته الحقيقية، يمرر مخرج العمل رسالة مفادها أن الموت لا يعني ضرورة الفناء، وأن الإبداع الفني والأدبي هو الضامن للخلود، ولو رمزيا، لا الحياة في حد ذاتها بالمعنى الفيزيائي، مستدلا في هذا الإطار بخلود آثار علي الدوعاجي وبيرم التونسي وعبد اللطيف الحمروني وغيرهم، وهو أكبر دليل على أن "كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست كل نفس ذائقة الحياة".



