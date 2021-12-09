مسرحية "المتشردين" لنصر الدين حجاج: مأساة حادة لفئة مهمشة

وات - احتضنت دار الثقافة ابن رشيق مساء يوم الأربعاء عرضا لمسرحية "متردين SDF" للمخرج نصر الدين حجاج وإنتاج الثقافية لإنتاج والتوزيع الفني.



وشارك في تقمص شخصيات هذا العمل الذي يندج عرضه ضمن الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية علي الحجاج ومنال الرياحي ونضال فرج ونزار الكشو وشكيب الغانمي.



يحمل العمل متابعيه من جمهور الفن الرابع الى عالم المتشردين في مراوحة بين واقعهم المعاش واحلامهم المنشودة. وتدور أحداث المسرحية حول رجل وامرأة يلتقيان على مقعد مهجور في وسط العاصمة. علي هو الرجل الحالم وخديجة هي المرأة البسيطة، متشردان لا مأوى لهما سوى افكارهما المختلفة.



بين واقعية خديجة وحياتها الروتنية وتعلقها بكيس البلاستيك الذي أضاعته وعلي الرجل المثقف الحالم بالموت العظيم لتخليد اسمه تدور احداث المسرحية بطرح عبثية الانتظار، انتظار لا وجود له أصلا ولا معنى له انتظار في الحلم انتظار يختلف باختلاف الشخصيات.





