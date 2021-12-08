بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة- فوز النادي الصفاقسي على الاولمبي القليبي 3/صفر

فاز النادي الصفاقسي على الاولمبي القليبي بنتيجة 3/صفر في المبارة المؤجلة التي دارت مساء الاربعاء لحساب الجولة الثالثة ايابا لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة /المجموعة الثانية/ .



وبهذا الفوز عزز النادي الصفاقسي تقدمه في المركز الاول برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه النجم الساحلي فيما ياتي الاولمبي القليبي في المرتبة الثالثة ب14 نقطة.







المجموعة الثانية

الترتيب ن ل



النادي الصفاقسي 27 9

النجم الساحلي 23 9

الاولمبي القليبي 14 9

اتحاد النقل بصفاقس 12 9

فتح حمام الاغزاز 4 9

نادي تونس الجوية 0 9







