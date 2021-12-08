بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة- فوز النادي الصفاقسي على الاولمبي القليبي 3/صفر

فاز النادي الصفاقسي على الاولمبي القليبي بنتيجة 3/صفر في المبارة المؤجلة التي دارت مساء الاربعاء لحساب الجولة الثالثة ايابا لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة /المجموعة الثانية/ .
وبهذا الفوز عزز النادي الصفاقسي تقدمه في المركز الاول برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه النجم الساحلي فيما ياتي الاولمبي القليبي في المرتبة الثالثة ب14 نقطة.
المجموعة الثانية
الترتيب ن ل
النادي الصفاقسي 27 9
النجم الساحلي 23 9
الاولمبي القليبي 14 9
اتحاد النقل بصفاقس 12 9
فتح حمام الاغزاز 4 9
نادي تونس الجوية 0 9
وبهذا الفوز عزز النادي الصفاقسي تقدمه في المركز الاول برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه النجم الساحلي فيما ياتي الاولمبي القليبي في المرتبة الثالثة ب14 نقطة.
المجموعة الثانية
الترتيب ن ل
النادي الصفاقسي 27 9
النجم الساحلي 23 9
الاولمبي القليبي 14 9
اتحاد النقل بصفاقس 12 9
فتح حمام الاغزاز 4 9
نادي تونس الجوية 0 9
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237587