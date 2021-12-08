بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة- فوز النادي الصفاقسي على الاولمبي القليبي 3/صفر

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 21:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
فاز النادي الصفاقسي على الاولمبي القليبي بنتيجة 3/صفر في المبارة المؤجلة التي دارت مساء الاربعاء لحساب الجولة الثالثة ايابا لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة /المجموعة الثانية/ .

وبهذا الفوز عزز النادي الصفاقسي تقدمه في المركز الاول برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه النجم الساحلي فيما ياتي الاولمبي القليبي في المرتبة الثالثة ب14 نقطة.



المجموعة الثانية
الترتيب ن ل

النادي الصفاقسي 27 9
النجم الساحلي 23 9
الاولمبي القليبي 14 9
اتحاد النقل بصفاقس 12 9
فتح حمام الاغزاز 4 9
نادي تونس الجوية 0 9



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