وزارة الإقتصاد تعلن عن إطلاق آلية " ديسبو فلاكس" لدعم الإصلاحات التي تعتزم تونس تنفيذها

أعلنت وزارة الإقتصاد والتخطيط، رسميا، عن إطلاق آلية " ديسبو فلاكس"، لدعم ومساندة الإصلاحات التي تعتزم تونس تنفيذها.



وأوضحت الوزارة، الأربعاء، أن هذه الآلية التي تمثل أداة استشارية ومساعدة فنية تأتي في إطار التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا لدعم مجهودات الهياكل العمومية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات في مختلف المجالات.



وفي هذا السياق، رصدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعما ماليا يقدر ب 3 مليون أورو أي ما يقارب 10 مليون دينار تونسي إلى غاية شهر مارس2023، لفائدة المشاريع التي سيتم اختيارها.



وبين المصدر ذاته، أنه سيتم اختيار المشاريع بناء على طلبات مقدمة من الهياكل التي ترغب في الانتفاع بهذه الآلية، وتقييمها على أساس معايير موضوعية وشفافة.



وتهدف آلية " ديسبو فلاكس"، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك بمساندتها من خلال توفير الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية الضرورية، بغاية وضع الدراسات والاستراتيجيات أو السياسات التي تحتاجها وكذلك دعم الموارد البشرية المعنية من خلال تطوير قدراتها.



وقد أشرفت رئيسة ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، عطف بالقاضي الجموسى، بمعية مدير عام التعاون الثنائي محمد الفاضل حسيون، على جلسة الإعلان عن إطلاق هذه الآلية، التي عقدت، أمس الثلاثاء 07 ديسمبر 2021، بحضورمسؤول التعاون بسفارة ألمانيا، فريتز جونغ والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس وليبيا، مونفرد هور" وكذلك ممثلي الهياكل المعنية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات.



وأكدت بالقاضي الجموسى، بهذه المناسبة، أهمية هذه الآلية التي ستوفر إطارا ملائما، من شأنه أن يساهم في تأطير ومساندة برامج الإصلاحات التي سيتم إقرارها وتوفير الأرضية المناسبة للانطلاق في تنفيذها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين وفق برامج وأولويات الحكومة.



كما ثمنت "دعم الحكومة الألمانية في مساندة الجهود الوطنية خاصة على مستوى توفير الدعم الفني لإنجاح الاصلاحات".



من جهته، أكد مدير التعاون بالسفارة الألمانية، "حرص بلاده على مواصلة دعم تونس في تنفيذ إصلاحاتها بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام".





