مدنين : بلدية جربة ميدون تتخذ قرارات للحد من تفاقم ظاهرة الكلاب السائبة

اتّخذت بلدية جربة ميدون عدّة إجراءات منها العاجلة واخرى متوسطة المدى واجراءات اخرى طويلة المدى للحد من اثار تنامي ظاهرة الكلاب السائبة التي أصبحت مزعجة وملفتة للانتباه وخاصة بعد حادثة قضائها على عدد من رؤوس الاغنام لدى مربين بالمنطقة البلدية في ميدون ممّا كبّدهم خسائر مادية كبيرة.



وتضمنت هذه القرارات التي جاءت في جلسة طارئة أشرف عليها رئيس البلدية لسعد الحجام وحضرتها عدة اطراف ذات العلاقة الانطلاق في حملات قنص مشتركة بين الاجهزة الامنية وجمعية الصيادين واصحاب البنادق المرخّصة وذلك بمصبّ تالبت ومحيطه الخارجي ومساعدة المربّين المتضرّرين من حادثة اعتداء الكلاب السائبة على مواشيهم وذلك بجبر الضرر والبحث عن سبل مساعدتهم لتعويض خسائرهم بالتنسيق مع بين المجلس البلدي واتحاد الفلاحين.



اما على المدى المتوسط فتقرّر العمل على التنسيق للقيام بحملات قنص دورية ومكثّفة في المناطق البلدية ذات الانتشار الواسع للكلاب السائبة والتي خلّفت أضرارا بها اضافة الى تكثيف عملية استعمال أقفاص الصيد بالمناطق السكنية واستعمال تجربة الشباك في أماكن تجمّع الكلاب.

وتاتي هذه الاجراءات العاجلة او المتوسطة المدى في انتظار العمل على إحداث ملجأ بلدي يأوي الكلاب السائبة وتحديد تكاثر الكلاب عبر عملية التعقيم.

ولقيت هذه القرارات تباينا في المواقف من مكوّنات المجتمع المدني بالجزيرة بين مؤيدين ازعجتهم ظاهرة الكلاب السائبة بالشوارع وفي الطرقات وبين رافضين للقتل والذين طالبوا بتفعيل قانون حماية الحيوانات، معتبرين أن الاولوية في مقاومة الظاهرة العمل على توفير ملجأ كأولوية وإخضاع الكلاب الى القصطرة لتحديد تكاثرهم.



