انتخاب محرز بوصيان نائب رئيس اتحاد اللجان الوطنية الاولمبية العربية

تم، اليوم الاربعاء، انتخاب رئيس اللجنة الاولمبية التونسية، محرز بوصيان، نائب رئيس اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية العربية في أعقاب أشغال الجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة بالرياض.



كما وقعت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي يشغل في نفس الوقت خطة وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيسا جديدا لاتحاد اللجان الوطنية الاولمبية العربية.



واشارت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى ان بوصيان اكد في تصريح للتلفزة السعودية اثر الجمعية العمومية حرصه وجميع اعضاء الهيئة التنفيذية على تدعيم الشراكة القائمة بين كافة الدول العربية من اجل توحيد العائلة الرياضية العربية لما فيه خير الشباب العربي.







