النادي الافريقي - احمد خليل يمضي عقدا جديدا الى غاية 2023

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 16:57 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن النادي الافريقي، اليوم الاربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان متوسط الميدان احمد خليل امضى معه عقدا جديدا يمتد الى سنة 2023.

وستمكن عودة احمد خليل الى الفريق من حلول اضافية للمدرب منتصر الوحيشي في منطقة وسط الميدان في اياب المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

يذكر ان النادي الافريقي كان انهى مرحلة الذهاب في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متاخرا بخمس نقاط عن الاتحاد المنستيري المتصدر.


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