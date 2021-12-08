نقابة أطباء القطاع الخاص تنبه الى ان الوضع البيئي في صفاقس بات يهدد سلامة المتساكنين وصحتهم وتدعو السلط الى ايجاد حلول سريعة لرفع الفضلات

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 16:13 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعربت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، اليوم الاربعاء، عن شديد انشغالها وقلقها إزاء تردي الأوضاع البيئية بولاية صفاقس نتيجة التوقف عن رفع الفضلات والقمامة منذ فترة طويلة.

ونبهت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، في بيان لها، الى ان الوضع البيئي في صفاقس الذي وصفته ب"الكارثي" بات يهدد سلامة المتساكنين وصحتهم خاصة بعد تكاثر انتشار الحشرات وظهور أمراض خطيرة، مطالبة سلطات الإشراف بإيجاد حلول سريعة ودائمة لرفع الفضلات وإزالة كل مظاهر التلوث البيئي الأخرى في هذه الجهة.

وأكدت مساندتها المطلقة لأهالي مدينة صفاقس وأحوازها في كل تحركاتهم الشرعية ومطالبهم ببيئة سليمة، معبرة عن إيمانها بحق كل التونسيين في كل الجهات دون استثناء في بيئة سليمة خالية من كل مظاهر التلوث مهما كان مصدرها.

يشار الى ان ولاية صفاقس تعيش منذ أشهر أزمة النفايات بسبب استمرار وضعية تكدس الفضلات في كل مكان بعد غلق المصب الجهوي بـ"القنة" من معتمدية عقارب منذ سبتمبر الماضي، واحتجاج أهالي المنطقة رفضا لقرار وزارة البيئة باعادة فتحه.

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