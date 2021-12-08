توزر: استرجاع عقاري دولي فلاحي يمسح 3 هكتارات بحامة الجريد

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 16:03 قراءة: 0 د, 38 ث
      
استرجعت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر، اليوم الأربعاء، عقارا دوليا فلاحيا في حامة الجريد يمسح 3 هكتارات، وقع الاستيلاء عليه والتصرف فيه من قبل مواطن دون وجه حق، وفق ما ذكره المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، التهامي جفال.

وذكر نفس المصدر، لـ(وات)، أنه تمت إزالة مختلف مظاهر التحوز في هذا العقار، من ذلك إزالة غراسات نخيل وزياتين وسياج، تنفيذا لقرار صادر عن والي الجهة، مشيرا الى أن عملية الاسترداد تمت بحضور مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومعتمدة المنطقة والأجهزة الأمنية، وتم تسليم العقار الى مصالح أملاك الدولة في انتظار إعادة توظيفه.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة منذ انطلاق الحملة الوطنية لاسترجاع العقارات الدولية المستولى عليها دون وجه حق قانوني أي منذ 2018 في ولاية توزر بلغت 975 هكتارا.

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