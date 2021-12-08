عدد من المناطق في ولاية باجة تشهد انقطاعا في الماء الصالح للشرب وشركة توزيع المياه توضح

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 15:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
شهدت عدد من المناطق من ولاية باجة، الأربعاء، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وهي الزرقاء و تستور والصخيرة و مجاز الباب وقبلاط و القريعات وسيدي مدين وبوعرادة.

وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها ، أن صعوبات فنية حالت دون استمرار تشغيل محطة معالجة مياه سد كساب بسيدي أحمد الجديدي من ولاية باجة بطاقتها القصوى مما انجر عنه انقطاع الماء في المناطق المذكورة سالفا.

وأضافت، أنه من المنتظر إستئناف توزيع الماء بصفة طبيعية حال إعادة تشغيل المحطة بطاقتها القصوى.


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