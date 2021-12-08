"يوما 10 و11 ديسمبر الجاري ندوة إقليمية بتونس لمشروع "تمكين رائدات الاعمال من الوصول، على قدم المساواة مع الرجال إلى الأعمال والأسواق

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 17:08 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ينظم مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب حول المرأة "كوثر" بالشراكة مع منظمة Kvinna till "Kvinna، يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في تونس، الندوة الإقليمية الأولى لمشروع "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول، على قدم المساواة مع الرجال إلى الأعمال والأسواق".

وتهدف هذه الندوة الإقليمية التي تنتظم في إطار الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن المركز، إلى عرض ومناقشة النتائج الرئيسية لتحليل وضع رائدات الأعمال وسلسلة القيمة المراعية للنوع الاجتماعي على المستوى الإقليمي التي تم إنجازها في إطار المشروع والأدوات الافتراضية التي تم اعتمادها لتنفيذه على غرار منصة النوع الاجتماعي والتجارة والشباك الإلكتروني الموحد.

وتتضمن الندوة، 6 ورشات عمل وطنية لكل من تونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب، ستعمل على الانتهاء من مناقشة النتائج والتحقق من صحة التوصيات واختيار الأولويات على مستوى كل دولة بما يضمن الوصول المتكافئ لرائدات الأعمال إلى الأعمال والأسواق.




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