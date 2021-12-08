مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية ينتظم أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة

ينتظم مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت شعار "مقاومات متضامنة من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، وذلك بمشاركة عشرات الجمعيات والمنظمات وممثلين عن الحركات الاجتماعية الشبابية وعشرات الشخصيات من المجتمع المدني.

وأطلق على هذه الدورة من مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية اسم "دورة مالك الصغيري" وهو ناشط سياسي وقيادي سابق بالاتحاد العام لطلبة تونس توفي يوم 10 جوان 2021 إثر محاولة إنقاذ صديق له من الغرق.



ويهدف المؤتمر الذي بادر بطرحه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع عديد مكونات المجتمع المدني، إلى تجميع كل الحركات الاجتماعية والمدنية من أجل تنظيم حوار مفتوح يفتح سبل إنقاذ مسار الثورة وحماية المسار الديمقراطي، حسب العضو الباحث في المنتدى ماهر حنين.



وقال حنين، خلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى اليوم الاربعاء للإعلان عن هذا المؤتمر، إن أحد أهداف تنظيم المؤتمر في الوقت الحالي هو مناقشة التحولات التي عرفتها البلاد بعد 25 جويلية الماضي لبناء تصورات مشتركة بين جميع قوى لمجتمع المدني حول مستقبل الديمقراطية في تونس.

وفكرة تنظيم هذا المؤتمر ليست جديدة وقد طرحت منذ وقت سابق وتحديدا عقب الاحتجاجات الشبابية التي عاشتها البلاد خاصة خلال شهري جانفي وفيفري 2021، وفق حنين الذي أشار الى ان تنظيم المؤتمر كان مبرمجا في 27 جويلية الماضي غير أن التحولات التي عرفتها البلاد عقب اتخاذ الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي، دفع القائمون على تنظيم المؤتمر إلى تأجيله إلى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق نقلة نوعية في فعاليات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية من أجل وضع حد لتشتتها وجعلها تستجيب إلى التحديات الراهنة وبناء جسور تواصل وقواسم مشتركة بين الحركات الاجتماعية والشبابية الناشئة والحركات الناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية قصد توحيد جهودها في تحقيق أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

وتشارك في المؤتمر 43 جمعية ومنظمة ممضية على مبادرة تنظيم هذا المؤتمر فضلا عن مشاركة 25 ممثلا عن الحركات الاجتماعية على غرار المعطلين عن العمل وعمال الحضائر والدكاترة الباحثين والحركات المدافعة عن حقوق المواطنة والحركات النسوية لاسيما المدافعة عن حقوق العاملات بالمجال الفلاحي.

كما من المنتظر ان يسجل هذا الملتقى مشاركة حركات شبابية ناشطة في الأحياء الشعبية وتحركات اجتماعية مقاومة للفساد، بالإضافة إلى 137 شخصية من المجتمع المدني و250 مشارك بالورشات التحضيرية للمؤتمر ونحو 400 مشارك مسجل بالمنصة الرقمية المخصصة للمؤتمر.

وسيتركز المؤتمر على بعدي المقاومة والتضامن بين مكونات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية لتقديم البدائل سواء للسلطات القائمة أو الرأي العام، وفق ما أكدته عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سامية بوسلامة ملاحظة ان هذا المؤتمر يتميز بمشاركة ملحوظة للحركات النسوية.

وستتخلل المؤتمر عديد الورشات التي تتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة على غرار حقوق العاملات في المجال الفلاحي، والدفاع عن المساواة ضد كل أشكال العنف والتمييز على أساس النوع الاجتماعي.



