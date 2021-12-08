الجزيري و الواقع وعبد الرحمان في بطولة النخبة العربية الأولى للتنس بالكويت

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 14:33 قراءة: 0 د, 9 ث
      
يشارك لاعبو التنس التونسيون مالك الجزيري وعزيز الواقع ووسام عبد الرحمان في بطولة النخبة العربية الأولى للتنس المقررة من 12-6 ديسمبر الجاري بالكويت حسب ما افادت الجامعة التونسية للتنس.


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