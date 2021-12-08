يشارك لاعبو التنس التونسيون مالك الجزيري وعزيز الواقع ووسام عبد الرحمان في بطولة النخبة العربية الأولى للتنس المقررة من 12-6 ديسمبر الجاري بالكويت حسب ما افادت الجامعة التونسية للتنس.
الجزيري و الواقع وعبد الرحمان في بطولة النخبة العربية الأولى للتنس بالكويت
En continu
| Jour de repos
الأربعاء 08 ديسمبر 2021 | 4 جمادي الأول 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:19
|05:47
|
21°
|21°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.63 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-12
|14°-9
|16°-9
|14°-12
|15°-10
- Avoirs en devises
20371,0
(7 dec)
- Jours d'importation
119
- 1 € = 3,26052 DT 1$ =2,92615 DT
- Solde Compte du Trésor (7 dec) 1011,1 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 031 260) تسجيل قرابة 200 حالة اصابة جديدة ب
( 40 256) على علاقة بقضية مقتل الشاب ادم بو
( 34 024) الداخلية تروي ملابسات واقعة إشهار
( 29 926) وفاة شابة تونسية اثناء قيامها بعمل
( 27 586) بملابس فاضحة... نرمين صفر تنسحب من
( 26 870) محكمة التعقيب تصدر قرارها بخصوص سي
( 26 693) أمال العدواني تؤكد لاذاعة شمس أن ح
( 25 780) الافراج عن متهمين في قضية اغتيال ا
( 25 366) من هو فوزي مراد والي صفاقس الجديد؟
( 24 677) حفظ التهمة ضد "سواغ مان" في شكاية
( 24 172) بلال الميساوي: محمد عبو اكبر فاسد
( 22 829) هذا ما قرره القضاء العسكري في حق س
( 22 709) غسان القصيبي تعليقا على تعيين احد
( 22 586) سكّرة: اغتصاب جماعي لتلميذة في حدي
( 21 918) الاحتفاظ بإمام جامع بسبب استيلائه
( 21 656) تاجيل النظر في القضية المرفوعة ضد
( 21 286) سنية الدهماني: سيّدي الرئيس ...
( 20 905) رشق أستاذه بملابس داخلية نسائية: ط
( 20 887) مداهمة مستودع امبراطور الاتجار في
( 20 036) المشيشي يعود لمهنته الأصلية كمراقب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237556