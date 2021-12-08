الجزيري و الواقع وعبد الرحمان في بطولة النخبة العربية الأولى للتنس بالكويت

يشارك لاعبو التنس التونسيون مالك الجزيري وعزيز الواقع ووسام عبد الرحمان في بطولة النخبة العربية الأولى للتنس المقررة من 12-6 ديسمبر الجاري بالكويت حسب ما افادت الجامعة التونسية للتنس.





