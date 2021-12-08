مدنين: توقف الدروس بمعهد ميدون ثالث مؤسسة تربوية تغلق بسبب انتشار عدوى فيروس "كورونا" بجزيرة جربة

وات - توقفت الدروس اليوم الاربعاء، بمعهد جربة ميدون بسبب انتشار فيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ، ليرتفع عدد المؤسسات التربوية المغلقة في جزيرة جربة الى 3 مؤسسات منها مؤسستين بميدون ومدرسة بحومة السوق تم اتخاذ قرار غلقها يوم امس، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وبين العنز ل(وات) ان اصابات التلاميذ بفيروس "كورونا" ارتفعت منذ شهر نوفمبر الى 194 اصابة منها 35 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية موزعة بين 23 اصابة في حومة السوق و12 تلميذا بميدون.



ودعا الى ضرورة تطعيم الاطفال وبذل جهد في تحسيس الاولياء باهمية تلقيح ابنائهم ومعاضدة المؤسسة التربوية جهود الاطراف الصحية في الدفع نحو تطعيم هذه الفئة التي هي معنية حاليا بالتلاقيح.



