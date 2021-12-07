السعودية تسقط أمام المغرب وتودع كأس العرب

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 18:58 قراءة: 0 د, 26 ث
      
– سقط المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021.

وتوقف رصيد “الأخضر” السعودي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة، فيما رفع نظيره المغربي رصيده إلى 9 نقاط بتحقيق العلامة الكاملة في 3 جولات.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من المنتخب المغربي، وسط تراجع ملحوظ من الأخضر السعودي.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريم البركاوي عند الدقيقة 44 من الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها بطريقة أكثر من رائعة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237519



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  16:00 Maroc - KSA
  16:00 Jordanie - Palestine
  20:00 Algerie - Egypte
  20:00 Liban - Soudan
Arab Cup
.

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 | 3 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:19 05:46
Babnet
15°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1220°-1214°-1017°-1113°-11
  • Avoirs en devises
    20371,0

  • (7 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,26052 DT        1$ =2,92615 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 dec)   1011,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   