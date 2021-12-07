السعودية تسقط أمام المغرب وتودع كأس العرب

– سقط المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021.



وتوقف رصيد “الأخضر” السعودي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة، فيما رفع نظيره المغربي رصيده إلى 9 نقاط بتحقيق العلامة الكاملة في 3 جولات.



وشهدت المباراة سيطرة كاملة من المنتخب المغربي، وسط تراجع ملحوظ من الأخضر السعودي.



وسجل هدف المباراة الوحيد كريم البركاوي عند الدقيقة 44 من الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها بطريقة أكثر من رائعة.



