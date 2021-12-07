كاس العرب - تأهل المنتخب الأردني إلى الدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه على نظيره الفلسطيني 5-1

تأهل المنتخب الأردني إلى الدور ربع نهائي بطولة /كأس العرب قطر 2021/ بعد فوزه على نظيره الفلسطيني 5-1 في المباراة التي جرت بملعب (974) بمنطقة راس أبو عبود ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة من البطولة التي تستضيفها قطر حاليا تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم .وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.



وسجل للاردن بهاء عبد الرحمن في الدقيقة 9 من ركلة جزاء ، وحمزة الدرادرة في الدقيقة 25، ياسر حامد هدف في مرماه في الدقيقة 83 ويزن النعيمات في الدقيقتين (85و90) ، ولفلسطين تامر صيام في الدقيقة (44) .



وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الاردني إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المغرب المتصدر بـ 9 نقاط بعد فوزه على السعودية اليوم ضمن نفس المجموعة، بينما تجمد رصيد فلسطين عند نقطة واحدة ، وهو نفس رصيد السعودية ليودعا البطولة معا.



