منوبة : غدا اضراب طلبة المعهد العالي للتربية البدنية بقصر السعيد ، وتهديد باعتصام مفتوح بداية من الخميس

يدخل طلبة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد غدا الاربعاء في إضراب عن الدراسة بمقر المعهد ، وذلك بمساندة من ناشطي مختلف أجزاء الاتحاد العام لطلبة تونس بجامعة منوبة وبعدد من الجامعات الوطنية ، وفق تأكيد نائب كاتب عام جزء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية قصر السعيد ، فراس بوعلاق لصحفية مكتب وكالة تونس افريقيا للانباء بمنوبة عشية اليوم الثلاثاء.



واضاف أن الإضراب سيعقبه اعتصام مفتوح بداية من الخميس أمام مقر إدارة المعهد في صورة عدم الاستجاية لجملة مطالبهم المشروعة، الرامية الى ضمان جودة التكوين الاكاديمي ، وحرية العمل النقابي داخل المؤسسة الجامعية.

وأوضح ان ثلاثة مطالب أساسية دفعتهم الى هذا التحرك الاحتجاجي رغم انطلاق الامتحانات التطبيقية ، وهي حل مشكلة الماجستير عن بعد والتي اعلنت الادارة عن قبول 35 طالبا وطالبة بها ، لكنهم فوجئوا بالإلغاء الفجئي لها، بدعوى إشكاليات مع الجامعة الافتراضية.

وتعلّق الإشكال الثاني وفق الطالب بوعلاق ، بمقر جزء الاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد، الذي تم تسلمه منذ 2018 بمقتضى اتفاق ومحضر تسليم مع الكاتبة العامة السابقة ، " إلا أن الادارة تنكّرت للاتّفاق وواصلت سياسة التضييق على العمل النقابي و تحّركات مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس ، ووصل الامر الى تقديم شكاية للأمن ضد ّناشطين كيدا واتهمامهما بالتخريب، وافتكاك بطاقتي هويتهما في إدارة المعهد تحت التهديد"، وفق تصريحه.

واستغرب بوعلاق ، اللجوء الى الامن في شأن جامعي خاص يمكن التعامل معه اداريا، واستدعاء الامن إلى مكتب المدير، بما يخالف القوانين، ويمسّ من حرمة الحرم الجامعي الذي يكتسي خصوصية ولا يمكن إقحام الأمن داخله أو دعوته من قبل إدارة المعهد.



وياتي هذا التحرك الطلابي تزامنا مع إشكالية نقابية بالمعهد، أثارت جدلا صلب الاتحاد الجهوي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إثر حرمان عضو الجامعة وهو مدرّس بالمعهد من منحة العودة الجامعية بدعوى التغيّب غير الشرعي وعدم إمضاء وثيقة المباشرة للعودة الجامعية، وتقدّم مدير المعهد بشكاية أمنية ضدّه وفق ما ورد في موقع الاتحاد الجهوي للشغل على " الفايسبوك".



