كاس العرب - المنتخب التونسي يستانف تحضيراته لمباراة ربع النهائي مع منتخب عمان

وات - (من مبعوث وات حسني الغربي)- انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، تحضيرات المنتخب التونسي،استعدادا للقاء الدور ربع النهائي لكاس العرب فيفا 2021 ،والتي ستجمعه بنظيره العماني يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.



وكان المنتخب التونسي تاهل الى ربع النهائي متصدرا للمجموعة الثانية في نهاية الدور الاول برصيد 6 نقاط من انتصارين على حساب موريتانيا 5-1 والامارات 1-صفر وهزيمة امام سوريا 0-2 وذلك امام منتخب الامارات (2) المتاهل الى ربع النهائي ومنتخبي سوريا (3) وموريتانيا (4) اللذين خرجا من البطولة .



وأجرى المنتخب التونسي مساء اليوم حصة تدريبية بملعب العقلة شهدت مشاركة كل اللاعبين. وعمد الجهاز الفني للمنتخب التونسي إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين،مجموعة أولى تدربت بصفة عادية وتالفت من العناصر التي لم تشارك في لقاء الامس ضد الامارات،في حين أجرى اللاعبون الذين خاضوا لقاء الامس تدريبات خفيفة .



ومن جهة أخرى واصل الظهير الأيسر علي معلول الذي تعرض لاصابة في الايام الماضية تدريباته بصفة فردية،في حين انضم الشيخاوي الى زملائه ليواصل معهم برنامجه التأهيلي بفعل تداعيات الإصابة التي كان تعرض لها وحرمته من المشاركة في مباراتي سوريا والإمارات، وسيتخذ الجهاز الطبي القرار المناسب في شأنه حول مدى جاهزيته لمباراة ربع النهائي المقرر يوم الجمعة القادم ضد منتخب عمان.



