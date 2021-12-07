كاس العرب - ماذا قال المدرب ايفانكوفيتش عن المنتخب التونسي ؟

قال الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني لكرة القدم " نحن نعرف مدى قوة المنتخب التونسي" وسنستعد جيدا لهذه المباراة المقررة يوم الجمعة في اطار الدور ربع النهائي لكاس العرب المقامة حاليا بقطر.



واضاف الفني الكرواتي في المؤتمر الصحفي الذي عقب فوز المنتخب العماني على نظيره البحريني بثلاثية نظيفة وتاهله الى دور الثمانية "نحن دائما ما نحترم كل المنتخبات وما نفكر به هو الدخول لارض الملعب بعزيمة الفوز".



وعبر ايفانكوفيتش عن ارتياحه للاداء الكبير الذي قدمه المنتخب العماني ضد البحرين مشيدا ايضا بمردود الحارس ابراهيم المخيني.



وتاهل المنتخب العماني الى الدور ربع النهائي بعد ان انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الاولى برصيد 4 نقاط من تعادل مع العراق (1-1) وفوز على البحرين (3-0) مقابل هزيمة امام قطر (0-1).



