الترجي الرياضي التونسي يتعاقد مع هاني عمامو

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 12:52 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، انه اتم اجراءات التعاقد مع اللاعب السابق للنادي الصفاقسي هاني عمامو البالغ من العمر 24 سنة.

واوضح الترجي الرياضي على صفحته الرسمية ان العقد يمتد لسنتين ونصف.

وكان المدافع السابق للنادي الصفاقسي محل اهتمام العديد من اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لكنه اختار في الاخير الانضمام الى الترجي الرياضي التونسي.

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