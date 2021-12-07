نابل: إصدار 23 قرار غلق فضاءات طفولة منذ بداية السنة الدراسية الحالية

وات - أفاد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بنابل، فتحي الانقليز، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الجهوية لمراقبة فضاءات الطفولة، أصدرت منذ بداية السنة الدراسية الحالية وإلى غاية اليوم، 23 قرارا يقضي بغلق وإيقاف نشاط مؤسسات طفولة في مناطق مختلفة من الجهة.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن من بين هذه المؤسسات، 22 فضاء فوضويا غير قانوني يعمل دون الحصول على وصل إيداع او ترخيص، في حين ان المؤسسة القانونية التي تقرر غلقها تعاني من نقائص على مستوى البنية التحتية.



وأبرز، ف يذات السياق، ان قرارات الغلق تأتي في إطار متابعة المؤسسات التي لا تستجيب للشروط، وهي من مشمولات اللجنة الجهوية لمراقبة فضاءات الطفولة التي يترأسها والي الجهة، مبينا ان تنفيذ قرارات الغلق يعود للمصالح الأمنية بالجهة التي تتولى بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمصالح المعنية إيقاف عمل هذه الفضاءات.





