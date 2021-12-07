حزب التحالف من اجل تونس: " الندوة الصحفية لحركة النهضة، محاولة فاشلة لتبييض عشرية الخراب"

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 11:43 قراءة: 1 د, 26 ث
      
اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس"، ان "الندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة أمس الاثنين، لم تكن الا محاولة فاشلة لتبييض عشرية الخراب التي قادت خلالها الحركة منظومة الحكم بمشاركة بعض الأحزاب والشخصيات المعلومة".

وبين الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن "حركة النهضة ما تزال مصرّة على تعاليها على الشعب التونسي بعد عشرية كابد فيها الوطن والدولة وغالبية فئات الشعب كل أشكال التهميش وسياسات التقسيم وبيع الأوهام لشباب تونس المعطلين عن العمل وللجهات والفئات المحرومة".

وأكد حزب التحالف من أجل تونس أن قول القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي انّ "الجركة تفتخر بالعشرية الماضية"، "ليس الّا إصرارا على عدم الاعتراف بالفشل الذريع لسياسات كل الحكومات والمؤسسات التي شاركت النهضة في إدارتها وتسييرها، والتي أدّت للحراك الشعبي ليوم 25 جويلية والاطاحة بهم وبمنظومة الخراب محل افتخارهم".

ولاحظ الحزب أن إصرار المشاركين في الندوة الصحفية على تكرار التّأكيد أنه لم يثبت علاقة الحركة بما يعرف بقضية "اللوبيينق"، ليس "إلا محاولة استباق القضاء المعروض على أنظاره قضايا الجرائم الانتخابية والذي لم يفصل بعد فيها، وهي محاولة للضغط على القضاء وتوجيهه".

وجاء في البيان ذاته، ان "نفي القيادي على العريض لاتهامات عديدة منسوبة لحركة النهضة ومنشورة أمام القضاء العدلي والمالي ومنها شبهات التسفير والاغتيالات والجهاز السرّي والتمويل الخارجي والتي لم يقل بعد القضاء كلمته فيها، يعتبر تعدٍّ على السلطة القضائية المستقلّة والمحايدة"، كما أن قوله ان "تونس قد تدخل في حاله تحارب داخلي ولابد من عودة البرلمان"، هو تهديد صريح ودعوة واضحة للتونسيين للتقاتل وهي جريمة في حق الوطن والشعب والدولة قانونا".
ودعا التحالف من أجل تونس، رئيس الجمهورية لحثّ المرفق القضائي والقضاة على البتّ سريعا في قضايا الفساد السياسي والمالي والإداري على قدم المساواة سواء تعلقت بأحزاب او سياسيين ومسؤولين سابقين ورؤساء حكومات ممن تعلقت بهم شبهات حتى لا يظل أحد فوق القانون او فوق الدولة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237485

Aziz75  (France)  |Mardi 07 Decembre 2021 à 12h 06m |           
الحالة التي عليها البلاد اليوم لا يمكن أن يكون المتسبب فيه حزب النهضة.خراب البلاد ،منذ الاستقلال،لأن تونس بنيت على قواعد غير سليمة و غير صحيحة مما أدى إلى هذا الفوضى.إتحاد الشغل إنتهت مع الحبيب عاشور رحمه الله، المنظومة القديمة مازلت متمركزة في مناصب القارار،التهرب الجبائي و تهريب الأموال و المخدرات بأنواعها و السقوط المدوي لمستوى التعليم في عهد المخلوع،و كثرة المطالب لوضع العصا في العجلة حتى يتهلل الأقتصاد و يتراجع إلى الوراء،ليست النهضة مسؤولة
على ذالك،قليل من الموضوعية و النزاهة. و أتحدى إي كان منكم بمد أي دليل قاطع على تورط النهضة في الفساد المالي و الجهاز السري و تسفير الشباب إلى بؤر التوتر و الإغتيلات السياسية،لأن هذه كله ليس في مصلحتها و أنتم تعلمون علم اليقين ذالك.لكن ،جهلكم و عدم قدرتهم للوصول إلى السلطة عن طريق الصناديق و حبكم الخبيث للمناصب و المزايا ،يجعلكم همكم الوحيد إخراج النهضة من المشهد السياسي.النهضة في القلب إلى أن يرث الله و من عليها.



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