الدولي الموريتاني " بسام" يعتزل اللعب دوليا بعد اخر هدف له امام تونس في كاس العرب

وات - اعلن لاعب المنتخب الوطني الموريتاني مولاي أحمد خليل "بسام" اعتزاله اللعب دولياً حسب ما افادت به الجامعة الموريتانية لكرة القدم.



وخاض بسام اول مباراة له مع منتخب بلاده يوم 2 مارس 2013 ضد غامبيا (بانجول) ولعب آخر مباراة مع المنتخب المرويتاني مع منتخب الامارات يوم 3 ديسمبر 2021 الجاري في الدوحة ضمن الدور الاول لكس العرب.



ولعب بسام 60 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الموريتاني ، سجل خلالها 14 هدفاً وهو الهداف التاريخي الرسمي لمنتخب بلاده في جميع المسابقات. وكان أول هدف له ضد السنغال يوم 20 جويلية 2013 في نواكشوط اما اخر هدف له فكان امام المنتخب التونسي (1-5 ) يوم 30 نوفمبر الماضي بالدوحة في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لكاس العرب 2021.



ويذكر أن المنتخب الموريتاني خرج من الدور الاول من مسابقة كاس العرب لكرة القدم 2021 بعد هزيمتين امام تونس 1-5 والامارات 0-1 وفوز على سوريا 2-1.



