كأس العرب فيفا 2021 : رئيس الفيفا بهنىء الشعب التونسي بتأهل المنتخب الوطني إلى ربع النهائي

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 09:59 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي )- تقدم جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني، إلى الدور ربع النهائي لكاس العرب، غداة فوزه على نظيره الإماراتي 1-0 مساء امس في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح انفانتينو، في تصريح تلفزي ان " المباراة كانت مفعمة بالحماس والتشويق، حيث شاهدنا ردة فعل قوية للمنتخب التونسي مما اكسب المباراة رونقا خاصا، وستكون المباريات القادمة واعدة بداية من ربع النهائي، وادعو الجماهير التونسية الى الحضور بكثافة انطلاقا من المباراة القادمة لاضفاء أجواء مميزة على منافسات كأس العرب فيفا ".

واضاف، رئيس الفيفا، ان " مباريات كأس العرب تم خلالها، الوقوف،على التجهيزات والبنية التحتية، والملاعب قبل عام من انطلاق مونديال 2022".


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