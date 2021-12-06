نادي حمام الانف يعقد يوم 19 ديسمبر جلسة عامة خارقة للعادة لسد الشغور على مستوى رئاسة النادي

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 22:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلن نادي حمام الانف يوم الاثنين عن عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري بقصر بلدية حمام الأنف على الساعة العاشرة صباحا لسد الشغور على مستوى رئاسة النادي بعد استقالة عادل الدعداع.

واشار البيان الذي نشره نادي حمام الانف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الى انه سيتم كذلك سد شغور الأعضاء المنسحبين والمستقيلين من الهيئة المديرة وإعادة هيكلتها بصفة قانونية.
كما سيتم تلاوة التقريرين الادبي والمالي للفترة النيابية 2019-2021 وعرضهما على المصادقة.

وقد تم تحديد يوم 17 ديسمبر على الساعة منتصف النهار كاخر اجل لقبول مطالب الراغبين في الترشح لتعزيز الهيئة المديرة أو لتسيير النادي.
وكان عادل الدعاداع قدم يوم 22 نوفمبر الماضي استقالته من رئاسة نادي حمام الانف لاسباب صحية.


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