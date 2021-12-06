كأس العرب: منتخبا سوريا وموريتانيا يودعان البطولة من دور المجموعات

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 18:05 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ودع منتخبا سوريا وموريتانيا بطولة كأس العرب (فيفا -قطر 2021) التي تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية للبطولة.

وتمكن المنتخب الموريتاني من الفوز على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم بإستاد الجنوب بمدينة الوكرة، حيث انهى حمي تانجي مهاجم موريتانيا طموحات المنتخب السوري بالتأهل للدور الثاني بهدف قاتل في الدقيقة (2+90).

احرز أهداف المباراة، محمد سويد (50) و حمي تانجي (2+90) لموريتانيا، فيما أحرز هدف سوريا الوحيد محمود البحر في الدقيقة (52).

وتاهلت تونس والامارات عن المجموعة الثانية الى الدور ربع النهائي بعد ان انهيا الدور الاول في المركزين الاول والثاني على التوالي بنفس رصيد النقاط لكن بافضلية الاهداف المدفوعة والمقبولة للمنتخب التونسي (+ 3) مقابل (+1) للامارات.




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