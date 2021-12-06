اختيار الدولي التونسي نعيم السليتي افضل لاعب في البطولة السعودية لشهر نوفمبر

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 16:55 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تم اختيار نعيم السليتي متوسط ميدان المنتخب التونسي ونادي الاتفاق افضل لاعب في البطولة السعودية لكرة القدم لشهر نوفمبر حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لدوري كاس الامير محمد بن سلمان على موقع تويتر.

وسجل نعيم السليتي خلال شهر نوفمبر مع فريقه الاتفاق هدفين في مرمى التعاون والفيصلي.
ويحتل الاتفاق المركز الثامن في البطولة السعودية برصيد 16 نقطة.

ويشارك نعيم السليتي حاليا مع المنتخب التونسي في كاس العرب للفيفا المقامة فعالياتها حاليا بقطر.



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