زغوان: استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 120 هكتارا بمنطقة جبل الوسط

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 16:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكّنت مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية زغوان، بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومعتمدة بئر مشارقة، اليوم الاثنين، من استرجاع عقار دولي فلاحي بمنطقة جبل الوسط يمسح 120 هكتارا، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

وأفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة، أحمد السقني، في تصريح لـ"وات"، بأن العقارالمذكور استولت عليه عائلة تتكون من أم أرملة وأطفالها الثلاث وشقيقها منذ حوالي السنة، استغلته للسكنى ورعي الأغنام، وتمسكت بعدم إخلائه بدعوى أنهاحالة اجتماعية وليس لها مسكن يأويها.
وذكرت معتمدة بئر مشارقة، أسماء العمري، أنه تم إيواء الأم وأطفالها لدى عائلة على وجه الفضل بصورة مؤقتة، في انتظار تسويغ محل لفائدتها في غضون هذا الأسبوع، وستتولى إدارة الولاية دفع معلوم الكراء لمدة 7 أشهر لتمكين أبنائها من مواصلة دراستهم في ظروف مريحة.

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