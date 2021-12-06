صفاقس: تأخير القضيتين الاستعجاليتين حول رفع النفايات إلى يوم غد الثلاثاء

وات - قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الاثنين، تأخير القضية الاستعجالية الاولى المتعلقة برفع النفايات بالجهة، تأخيرا نهائيا الى جلسة يوم غد الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، وذلك بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة للجواب على الدعوى، وفق ما ذكره اليوم لـ(وات)، منسق هيئة الدفاع عن القائمين بالدعوى، المحامي سليم بسباس.



وقد تم رفع هذه القضية، من طرف عدد من متساكني ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس، ضد كل من وكالة التصرف في النفايات والممثلين القانونيين لولاية صفاقس والبلديات ذات مرجع النظر الترابي للمحكمة الابتدائية صفاقس1 (بلدية صفاقس الكبرى، وبلدية ساقية الزيت، وبلدية ساقية الدائر، وبلدية الشيحية، وبلدية قرمدة، وبلدية طينة)



وذكر ذات المصدر، أن الطلبات في قضية الحال، تضمنت أساسا، الاذن لولاية صفاقس والبلديات المذكورة اعلاه الاستعجال برفع الفضلات، مع الإذن لوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبالها والتصرف فيها، وفي صورة الممانعة، تكليف شركات خاصة للقيام بذلك على نفقة المطلوبين لمدة ثلاثة اشهر بصفة وقتية.



واضاف المحامي سليم بسباس، ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة ذاتها، قررت اليوم الاثنين ايضا، تأخير القضية الاستعجالية الثانية المتعلقة برفع النفايات، والمرفوعة من طرف الممثل القانوني لبلدية العين، ضد وكالة التصرف في النفايات، تأخيرا نهائيا الى جلسة يوم غد الثلاثاء، وذلك بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة وبطلب من محامي الدفاع عن الطرف القائم بالدعوى.

واعتبر، ان ادخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة البيئة ووزارة الداخلية، يعد قبولا باختصاص القاضي الاستعجالي العدلي النظر في طلب الدعوى.



