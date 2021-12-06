كاس العرب - التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي ضد الامارات

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 15:07 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي لكرة القدم التي اختارها المدرب منذر الكبير للمواجهة الحاسمة ضد الامارات اليوم في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول من كاس العرب:

معز حسان - محمد دراغر - بلال العيفة - ياسين مرياح - محمد امين بن حميدة - الفرجاني ساسي - غيلان الشعلالي - حنبعل المجبري - نعيم السليتي - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 237434

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 06 Decembre 2021 à 15h 28m |           
Lechef
أناهو بونتو قبلو غلطة؟
ولا هي حملة وبرا

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 06 Decembre 2021 à 15h 11m |           
Très bien fait au moins pour le gardien de but et le remplacement de Ben Mustapha qui était un point extrêmement faible de l'équipe ............Je considère que le jeune ben Hassen a des très bonnes performances !



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