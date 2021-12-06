كاس العرب - التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي ضد الامارات

في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي لكرة القدم التي اختارها المدرب منذر الكبير للمواجهة الحاسمة ضد الامارات اليوم في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول من كاس العرب:



معز حسان - محمد دراغر - بلال العيفة - ياسين مرياح - محمد امين بن حميدة - الفرجاني ساسي - غيلان الشعلالي - حنبعل المجبري - نعيم السليتي - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري.





