القصرين: المعتمد الأول الجديد يؤكد حرصه على تقديم الإضافة للجهة والنهوض بها إقتصاديا وإجتماعيا

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 13:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وات - إنتظم، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ولاية القصرين، موكب تنصيب المعتمد الاول الجديد أحمد حامدي الذي تم تعيينه أمس الاحد بمركز ولاية القصرين، وذلك تحت إشراف والي الجهة عادل المبروك، وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية والمعتمدين.

وقال المعتمد الاول الجديد خلال موكب التنصيب أنه سيعمل جاهدا على تقديم الإضافة للجهة وسيركز على العمل التشاركي والجماعي في سبيل التقدم بالجهة والنهوض بها إقتصاديا وإجتماعيا، وفق قوله.

وذكر في تصريح إعلامي أنه عمل مديرا لمراكز التكوين المهني في عدد من الولايات على غرار صفاقس والقيروان ومنسقا فنيا في عدد من مراكز التكوين المهني، مؤكدا أنه "إبن الإدارة التونسية" بإعتباره عمل صلبها 21 سنة .

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