بن عروس: دورة تكوينية لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية بالمروج

اختتمت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، يوم امس الاحد، دورة تكوينية لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، وذلك في إطار استعداداتها التنظيمية واللوجيستية للانتخابات البلدية الجزئية بالمروج، المزمع إجراؤها يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.



وأوضحت المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، إيناس الجليدي ل"وات"، اليوم الاثنين، ان برنامج الدورة التكوينية تطرق الى كل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز، انطلاقا من كيفية تنظيم عملية الانتخاب والشروط التنظيمية المطلوبة في مراكز ومكاتب الاقتراع، ومراحل عملية الاقتراع ومتطلبات كل مكتب من الناحية التنظيمية واللوجيستية، ومهام الاعوان داخل المكاتب وخارجها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة عملية الاقتراع.

وشملت الدورة التكوينية، ايضا، وفق ذات المصدر، الجانب التكويني المتعلق بالمعارف الضرورية لحسن مراقبة سير العملية الانتخابية، كما تطرقت لعملية الفرز، بعد غلق مكاتب الاقتراع وكيفية الاشتغال على توظيب المواد الانتخابية ودور المشرفين على مكاتب ومراكز الاقتراع، وخاصة كيفية توظيب الأكياس الامنة وفقا للتراتيب والإجراءات التي تم إقرارها في الغرض.



واستفاد من الدورة، التي امتدت طيلة ثلاثة أيام، قرابة الـ400 شخص، تم قبولهم وقتيا للإشراف والعمل داخل مكاتب ومراكز الاقتراع، التي تشمل 17 مركز اقتراع و104 مكاتب اقتراع موزعين على كافة عمادات الجهة.



يذكر أن الانتخابات البلدية الجزئية بالمروج تتنافس فيها ثلاث قائمات، قائمة حزبية وحيدة وتمثل حركة النهضة، وقائمتين مستقلتين هما كل من قائمة "المروج تريد" و "مروج الغد".



