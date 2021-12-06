الكرة الطائرة: المباراة المؤجلة بين الأولمبي القليبي و النادي الصفاقسي يوم الاربعاء 8 ديسمبر الجاري

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 14:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة أنّ موعد اجراء المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة ايابا لبطولة القسم الوطني "أ" بين النادي الاولمبي القليبي و النادي الصفاقسي سيكون يوم الأربعاء 8 دسيمبر 2021 بقاعة عيسى بنصر- قليبية انطلاقا من الساعة السادسة مساء.

يذكر أنّ مباراة الأولمبي القليبي والنادي الصفاقسي كانت قد أجريت يوم 1 ديسمبر الماضي الاّ أنها توقفت في شوطها الأول اثر تعرض لاعب الأولمبي القليبي ايهاب الكزدغلي لاصابة خطيرة على مستوى الساق استوجبت نقله لاحدى المصحات ، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة اللاعبين على اتمام اللقاء.


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