الكاف: ثلوج خفيفة على المرتفعات ومساعدات لفائدة متساكني المناطق الجبلية والأرياف

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Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 10:15 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وات - شهدت بعض مرتفعات ولاية الكاف صبيحة اليوم الاثنين تساقط الثلوج وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث غطت الثلوج أعالي الجبال في تونس والجزائر دون أن تتسبب في تعطيل حركة المرور، وفق ما افاد به متساكنو مدينة الساقية (وات)

وأعلن الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بالكاف عن تخصيص حوالي 20 طنا من المواد الغذائية المختلفة وكميات من الحشايا والأغطية الصوفية والملابس و250 جهازا للتدفئة سيتم توزيعها على متساكني المناطق الجبلية والأرياف ضعبفة الدخل بداية من هذا الاسبوع

وعبر الفلاحون في الجهة عن ابتهاجهم بنزول الغيث النافع والثلوج الخفيفة التي تبشر حسب التقاليد المتداولة بموسم فلاحي واعد

مر

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