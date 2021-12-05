وات - انطلقت مع الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس (16:00) المحطة الاذاعية الجمعياتية "راديو 8 منزل بورقيبة" التي تبث على امواج ال "آف آم" في محاولة كسر الرقم القياسي العالمي ،للبث الإذاعي والتنشيطي المسترسل على مدى 72ساعة دون توقف ،ضمن فعالية اطلقت عليها شعار "التحدي 72".
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وقد اعطيت ضربة البداية لهذه التظاهرة التي تحظى برعاية " مؤسسة غينيس للأرقام القياسية العالمية بلندن" و تحت الإشراف المباشر" لهيئة غينيس للأرقام القياسية لدول الشرق الأوسط و العالم العربي بدبي" ، بالنشيد الوطني التونسي وسط حضور اولى ضيوف البرنامج من السلط المحلية وبقية النسيج المنظماتي والمجتمعي ،على ان يتواصل البث دون انقطاع إلى غاية يوم الأربعاء 08 ديسمبر 2021 ، و كسر الرقم القياسي العالمي السابق الذي تملكه الإذاعة الجمعياتية "راديو واب الماتلين "من تونس بـ66ساعة و 6 دقائق و ثانية واحدة إثر تجاوزها لراديو صوت الغد من الأردن في مارس 2018.
يذكر انه تم تامين جميع التحضيرات اللوجستية بدعم من السلط الجهوية والمحلية الى جانب وجود تفاعل إيجابي من قبل جميع الأطراف بالجهة وخارجها .
وقد شملت هيئة الاعداد والتنظيم فريقا متكاملا من المنشطين الإذاعيين والمراسلين والتقنيين ، علاوة على شبكة من محبي الإذاعة المتطوعين الذين سيأمنون تنفيذ المحاولة الجديدة من أجل تسجيل وتشريف اسم تونس ،والإعلام الإذاعي الجهوي والوطني بمختلف اشكاله واختصاصاته ،ضمن موسوعة "غينيس" للارقام والتحديات العالمية .
وسيتولى مهمة تحقيق الإنجاز و الرقم القياسي العالمي لاطول برنامج إذاعي وتنشيطي مسترسل عالميا الإذاعيين بسام السهيلي و عمر بن عبدالله عبر إجراء حوارات متصلة تهم الشأن العام مع ضيوف بالأستوديو أو عبر الهاتف ، من خلال مشاركة أكثر من 250 ضيف بالأستوديو و اجراء أكثر من 100 مقابلة حوارية عبر الهاتف، إلى جانب المراسلات من نقاط خارجية و الحوارات المباشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي المتاحة، وذلك وفقا لقوانين و إجراءات صارمة وضعتها هيئة غينيس للأرقام القياسية العالمية بلندن ، و قامت بإرسالها لإذاعة "راديو 8 منزل بورقيبة "قصد اتباعها و تنفيذ المحاولة الأولى بنجاح.
وستكون متابعة التظاهرة الإذاعية ، "التحدي 72" ، متاحة عبر البث المباشر المسترسل على موجات "راديو 8 منزل بورقيبة" على التردد 104.3 ،و من خلال موقع الواب و عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " "راديو 8 منزل بورقيبة" ،وفق تصريح سابق للمدير التنفيذي للراديو عمر بن عبد الله
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وقد اعطيت ضربة البداية لهذه التظاهرة التي تحظى برعاية " مؤسسة غينيس للأرقام القياسية العالمية بلندن" و تحت الإشراف المباشر" لهيئة غينيس للأرقام القياسية لدول الشرق الأوسط و العالم العربي بدبي" ، بالنشيد الوطني التونسي وسط حضور اولى ضيوف البرنامج من السلط المحلية وبقية النسيج المنظماتي والمجتمعي ،على ان يتواصل البث دون انقطاع إلى غاية يوم الأربعاء 08 ديسمبر 2021 ، و كسر الرقم القياسي العالمي السابق الذي تملكه الإذاعة الجمعياتية "راديو واب الماتلين "من تونس بـ66ساعة و 6 دقائق و ثانية واحدة إثر تجاوزها لراديو صوت الغد من الأردن في مارس 2018.
يذكر انه تم تامين جميع التحضيرات اللوجستية بدعم من السلط الجهوية والمحلية الى جانب وجود تفاعل إيجابي من قبل جميع الأطراف بالجهة وخارجها .
وقد شملت هيئة الاعداد والتنظيم فريقا متكاملا من المنشطين الإذاعيين والمراسلين والتقنيين ، علاوة على شبكة من محبي الإذاعة المتطوعين الذين سيأمنون تنفيذ المحاولة الجديدة من أجل تسجيل وتشريف اسم تونس ،والإعلام الإذاعي الجهوي والوطني بمختلف اشكاله واختصاصاته ،ضمن موسوعة "غينيس" للارقام والتحديات العالمية .
وسيتولى مهمة تحقيق الإنجاز و الرقم القياسي العالمي لاطول برنامج إذاعي وتنشيطي مسترسل عالميا الإذاعيين بسام السهيلي و عمر بن عبدالله عبر إجراء حوارات متصلة تهم الشأن العام مع ضيوف بالأستوديو أو عبر الهاتف ، من خلال مشاركة أكثر من 250 ضيف بالأستوديو و اجراء أكثر من 100 مقابلة حوارية عبر الهاتف، إلى جانب المراسلات من نقاط خارجية و الحوارات المباشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي المتاحة، وذلك وفقا لقوانين و إجراءات صارمة وضعتها هيئة غينيس للأرقام القياسية العالمية بلندن ، و قامت بإرسالها لإذاعة "راديو 8 منزل بورقيبة "قصد اتباعها و تنفيذ المحاولة الأولى بنجاح.
وستكون متابعة التظاهرة الإذاعية ، "التحدي 72" ، متاحة عبر البث المباشر المسترسل على موجات "راديو 8 منزل بورقيبة" على التردد 104.3 ،و من خلال موقع الواب و عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " "راديو 8 منزل بورقيبة" ،وفق تصريح سابق للمدير التنفيذي للراديو عمر بن عبد الله
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