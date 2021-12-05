فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس ينظم الملتقى الاقليمي للسياحة العلمية بالجهة يومي 25 و26 ديسمبر الجاري

ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة بتطاوين وجامعة السياحة الاصيلة "وجهة الظاهر"، يومي 25 و26 ديسمبر الجاري، الملتقى الاقليمي للسياحة العلمية تحت عنوان: "الموروث الجيولوجي والاثري بالجنوب التونسي: مسلك استثنائي في خدمة سياحة بديلة متنوعة"، وذلك بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين.



ويتنزل تنظيم هذا الملتقى، حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس، اليوم الأحد، في إطار نشر الثقافة العلميّة وتثمين الموروث الجيولوجي والأثري والحضاري بجهة تطاوين، والترويج الى لسياحة العلمية والتعريف بمشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي،

يتخلل هذا الملتقى محاضرات علمية، يقدمها أساتذة جامعيون، بالإضافة إلى مختصين في مجال السياحة العلمية والبديلة.

كما سيتم تنظيم زيارة بعض المواقع التي وقع ادراجها ضمن مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي.



