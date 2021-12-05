منذر الكبير : "استخصلنا الدرس من هزيمة سوريا وسنخوض لقاء الامارات بشعار الانتصار"

وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - قال منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم ان "الهزيمة امام المنتخب السوري مثلت صدمة استخلصنا منها الدرس لبقية مشوارنا في كاس العرب للفيفا وسنخوض مباراة الغد امام المنتخب الإماراتي بشعار الانتصار".

واضاف منذر الكبير خلال الندوة الصحيفة التي عقدها ظهر الاحد في الدوحة قبل لقاء يوم الاثنين امام المنتخب الإماراتي في إطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكأس العرب للفيفا "سعينا إلى تجاوز النقائص التي لاحت في المباراة الماضية وحرصنا على التحضير الجدي للمواجهة المرتقبة امام المنتخب الاماراتي التي تتطلب جاهزية عالية على جميع المستويات" متابعا في هذا السياق "لقد وضعنا أنفسنا في هذه الوضعية الصعبة ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة لتحقيق الفوز والمرور إلى الدور ربع النهائي".

وشدد على أن "المنتخب التونسي يدرك أهمية المباراة وشروط النجاح فيها من ذلك الضغط العالي واخذ زمام المبادرة وكسب الحوارات الثنائية واللعب بخطوط متقاربة الى جانب ابداء قدر كبير من التضامن بين اللاعبين والتحلي بعقلية انتصارية".



وحول موجة الانتقادات التي لاحقت المنتخب التونسي عقب الهزيمة امام المنتخب السوري بهدفين دون رد في الجولة الثانية، قال منذر الكبير " تركيزنا الكامل منصب على عملنا الفني والذهني داخل المجموعة ولانقف عند الانتقادات مع اننا نسعى في كل الاحوال لإصلاح الأخطاء التي لاحت. نحن عازمون على تحويل هزيمة سوريا لصالحنا".



وفي ما يتعلق بخصائص المنتخب الإماراتي قال مدرب "نسور قرطاج" نعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب الإماراتي الذي درسناه جيدا ويتوجب علينا التحلي بالانضباط والتركيز التام فوق الميدان لضمان النقاط الثلاث وكسب رهان التاهل الى الدور ربع النهائي".



وبخصوص وضعية محمد دراغر، أشار مدرب المنتخب التونسي الى ان اللاعب سيلتحق بالمجموعة خلال الساعات القادمة وسيشارك في الحصة التدريبية التي سيخوضها الفريق هذا المساء وسنقرر اثر ذلك مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الامارات".



كما تطرق منذر الكبير الى الحالة الصحية للثنائي علي معلول وياسين الشيخاوي قائلا "ان اللاعبين يخضعان لمتابعة طبية ونتمنى أن يلتحقا بالمجموعة من اجل الاستفادة من خدماتهما في قادم المباريات".



ومن ناحيته، أكد المهاجم سيف الدين الجزيري "لقد طوينا صفحة مباراة سوريا وعملنا على استرجاع الأنفاس سريعا وتحدثنا مع بعضنا كلاعبين من اجل بذل كل المجهودات لتحقيق الفوز واسعاد الشعب التونسي".

واردف قائلا "مصيرنا في التأهل إلى الدور القادم بين اقدامنا وسنسعى للفوز لان هدفنا الرئيسي يبقى المراهنة على اللقب العربي".

يذكر ان المنتخب التونسي سيكون مجبرا على تحقيق الانتصار على نظيره الإماراتي بملعب الثمامة يوم الاثنين بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر من اجل ضمان الترشح إلى الدور ربع النهائي.



