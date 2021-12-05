كأس العرب للفيفا| مدرب الامارات: "حسابات التأهل في المجموعة الثانية معقدة وسنواجه منتخبا تونسيا قويا"

وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - أوضح الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم ان حسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي صلب المجموعة الثانية معقدة جدا وتحتمل عديد السيناريوهات مشيرا الى ان المباراة امام المنتخب التونسي المقررة يوم الاثنين لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات الدور الاول لكاس العرب للفيفا ستكون حاسمة من اجل الصعود إلى الدور القادم.

وأكد الفني الهولندي خلال الندوة الصحيفة التي عقدها يوم الاحد بالدوحة ان "الوضعية مخالفة للمعتاد باعتبار ان القاعدة العامة في مثل هذه البطولات تقضي بأن اي فريق يحقق انتصارين عادة ما يمر إلى الدور القادم لكن هذا لا ينسحب على المجموعة الثانية ونحن مطالبون بحسن التعامل مع هذا المعطى وهو ما يتطلب منا مجهودات اضافية لتأمين المرور إلى ربع النهائي".

وتابع "لقد حقق المنتخب التونسي في مستهل مشواره فوزا عريضا على موريتانيا قبل ان ينقاد في الجولة الثانية الى هزيمة غير متوقعة امام سوريا تعود في اعتقادي لأسباب ذهنية جراء استسهال المنافس" مبينا ان المنتخب التونسي منافس قوي ويتمتع بلياقة بدنية عالية وفكر تكتيكي متميز لذلك سنكون في مواجهة فريق متكامل".

وقال بيرت فان مارفيك "ان نتيجة التعادل كافية لتحقيق التأهل لكن سنلعب مع ذلك باسلوبنا المعهود الذي خضنا به كل المباريات المنقضية".

يذكر ان المنتخب الاماراتي متصدر المجموعة ب6 نقاط تكفيه نقطة التعادل للعبور الى الدور ربع النهائي بينما يتعين على المنتخب التونسي (3 نقاط) تحقيق الفوز لضمان تاهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها بين المنتخبين السوري (3 نقاط) والموريتاني متذيل الترتيب بلا رصيد.



