رئاسة الجمهورية :تكليف رضا غرسلاوي بمهام قنصل عام بباريس وخليل الجندوبي بمهام قنصل عام بميلانو

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرين رئاسيين يقضيان بإنهاء تكليف كل من محمد الطاهر العرباوي بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بباريس، وعادل بن عبد الله بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بميلانو.



كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ صادر اليوم الاحد عن رئاسة الجمهورية ، أمرين رئاسيين آخرين يقضيان بتكليف كل من رضا غرسلاوي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بباريس، وخليل الجندوبي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بميلانو.



واضاف البلاغ ان رئيس الدولة أسدى تعليماته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإجراء تدقيق مالي وآخر اداري معمقين في كل من القنصلية العامة لتونس بباريس والقنصلية العامة لتونس بميلانو.









