كاس العرب - محمد دراغر يلتحق اليوم بالمنتخب التونسي في الدوحة

وات - ( من مبعوث وات حسني الغربي)- توجت المساعي الحثيثة التي بذلتها الجامعة التونسية لكرة القدم بموافقة نادي نوتينغهام فوريست الانقليزي على تسريح اللاعب محمد دراغر للالتحاق بصفوف المنتخب التونسي الذي يخوض منافسات كاس العرب المقامة حاليا بالدوحة وتتواصل إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.



وكان داغر قد اعرب عن نواياه لتعزيز صفوف المنتخب التونسي، ومن المنتظر ان يلتحق دراغر بوفد المنتخب التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعات القادمة، وعلى الأرجح خلال هذا المساء لتبقى مشاركته في لقاء الغد ضد الإمارات رهينة قرار الجهاز الفني.



ومن جهة أخرى تم تأخير الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم إلى الساعة الخامسة مساء، وهو ما سيمكن دراغر من المشاركة فيها. يذكر ان المدرب الوطني منذر الكبير سيعقد ندوة صحفية خاصة بمباراة الغد ضد الإمارات في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتي ستقام على الساعة الرابعة زوالا بملعب الثمامة، وسيكون المنتخب التونسي مطالبا بتحقيق الفوز من اجل المرور إلى الدور ربع النهائي.



