كاس العرب - محمد دراغر يلتحق اليوم بالمنتخب التونسي في الدوحة

صور الحصة التدريبية استعداد لملاقاة المنتخب الإماراتي
Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 12:12 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وات - ( من مبعوث وات حسني الغربي)- توجت المساعي الحثيثة التي بذلتها الجامعة التونسية لكرة القدم بموافقة نادي نوتينغهام فوريست الانقليزي على تسريح اللاعب محمد دراغر للالتحاق بصفوف المنتخب التونسي الذي يخوض منافسات كاس العرب المقامة حاليا بالدوحة وتتواصل إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.

وكان داغر قد اعرب عن نواياه لتعزيز صفوف المنتخب التونسي، ومن المنتظر ان يلتحق دراغر بوفد المنتخب التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعات القادمة، وعلى الأرجح خلال هذا المساء لتبقى مشاركته في لقاء الغد ضد الإمارات رهينة قرار الجهاز الفني.

ومن جهة أخرى تم تأخير الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم إلى الساعة الخامسة مساء، وهو ما سيمكن دراغر من المشاركة فيها. يذكر ان المدرب الوطني منذر الكبير سيعقد ندوة صحفية خاصة بمباراة الغد ضد الإمارات في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتي ستقام على الساعة الرابعة زوالا بملعب الثمامة، وسيكون المنتخب التونسي مطالبا بتحقيق الفوز من اجل المرور إلى الدور ربع النهائي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237378



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1013°-817°-1219°-1215°-11
  • Avoirs en devises
    20294,7

  • (3 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,25881 DT        1$ =2,91559 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 dec)   996,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   