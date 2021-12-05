تطعيم 35304 شخصا ضد كورونا بتاريخ 4 ديسمبر الجاري

ذكرت وزارة الصحة اليوم الاحد أنه تم بتاريخ 4 ديسمبر الجاري تطعيم 35304 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في مارس الماضي الى 5 ملايين و231 الف و602 شخصاوأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن عدد الذين استكملوا التلقيح يتوزع بين 4 ملايين و44 الف و364 شخصا تلقوا جرعتين ومليون و187 الف و244 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونس أو من المصابين سابقا بكورونا .مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 10 ملايين و693 الف و857 جرعة.وكانت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا سمر صمود، اكدت في تصريح سابق ل(وات) أن نسبة التغطية بالتلقيح ضد كورونا تجاوزت 54 بالمائة من السكان لكنها لا تؤمن الحماية الكافية لتونس من موجة أخرى لجائحة كورونا.وذكرت انه رغم تقدم تونس في حملة التطعيم ضد كورونا مقارنة بدول افريقية أخرى، إلا ان ذلك لا يجعل من ظهور موجة جديدة من كورونا امرا مستبعدا، لافتة الى أهمية التلقيح في احتواء مخاطر اية موجة جديدة من كورونا.