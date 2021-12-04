كاس العالم لكرة اليد للسيدات باسبانيا - كوريا - تونس 31-29

فاز المنتخب الكوري للسيدات لكرة اليد على المنتخب النسائي التونسي بنتيجة 31-29 اليوم في اطار الجولة الثانية من الدور الاول لكاس العالم لكرة اليد للسيدات في اسبانيا . وانتهى الشوط الاول بالتعادل 14-14



وكان المتخب لتونسي للسيدات انهزم في الجولة الاولى اول امس امام نظيره الدنماركي 16-34

ويتبارى المنتخب النسائي التونسي يوم الاثنين مع نظيره الكونغولي على الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس





